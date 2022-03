https://it.sputniknews.com/20220331/medvedev-polonia-sta-diventando-la-prima-linea-della-nato-15764562.html

Medvedev: Polonia sta diventando la prima linea della NATO

Medvedev: Polonia sta diventando la prima linea della NATO

La Polonia si sta trasformando nella prima linea della NATO, la presenza delle truppe statunitensi sul suo territorio è in forte aumento, ma per la sicurezza... 31.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-31T13:04+0200

2022-03-31T13:04+0200

2022-03-31T13:04+0200

mondo

politica

polonia

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15627173_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_3ec61d030ae5eedb9915316e68ec2b25.jpg

"I vassalli fedeli devono rendere omaggio al padrone americano e alla NATO in generale. Ecco perché la Polonia si sta trasformando nella prima linea nell'Alleanza del Nord Atlantico: la presenza delle truppe statunitensi è in forte aumento sul suo territorio dall'agosto 2020, e il dispiegamento del sistema di difesa missilistica americano è in fase di completamento. Al posto del cosiddetto "Fort Trump" verranno costruite diverse strutture in grandi regioni della Polonia", ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.Secondo Medvedev, alla luce delle nuove sanzioni contro la Russia, le autorità polacche "si sono dichiarate un avamposto nella lotta contro i piani insidiosi dei russi", giustificandolo con gli interessi della sicurezza nazionale."Per la sicurezza europea, una tale distorsione è molto più pericolosa della mitica "minaccia russa" di cui Varsavia parla costantemente. Allo stesso tempo, né i più grandi paesi dell'UE né gli Stati Uniti considerano la Polonia un solido partner strategico: il suo peso e la sua influenza non corrispondono. Potrebbe, ovviamente, ottenere punti per aiutare i partner minori (ad esempio, Ucraina e Georgia) a integrarsi nell'Alleanza. Ma le cose sono tutt'altro facili nelle relazioni polacco-ucraine", ha aggiunto Medvedev, ricordando le controversie concernenti i crimini dei nazionalisti ucraini durante la seconda guerra mondiale e le lamentele degli ucraini, secondo cui "i polacchi non li stanno aiutando a integrarsi pienamente nell'UE".

https://it.sputniknews.com/20220331/la-polonia-sacrifica-il-benessere-dei-cittadini-alla-russofobia-afferma-medvedev-15764288.html

polonia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, polonia, nato, russia