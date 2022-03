https://it.sputniknews.com/20220331/marzo-mese-dolce-per-il-rublo-russo-guadagna-12-su-euro-e-dollaro--15769212.html

Marzo mese dolce per il rublo russo: guadagna 12% su euro e dollaro

Marzo mese dolce per il rublo russo: guadagna 12% su euro e dollaro

Il dollaro statunitense e l'euro nel mese di marzo hanno perso oltre il 12% di valore rispetto al rublo russo, chiudendo rispettivamente ad 83,2 rubli e 92,5... 31.03.2022, Sputnik Italia

Oggi per il 9° giorno consecutivo il rublo si è rafforzato nei confronti del dollaro e dell'euro; pertanto le valute occidentali durante marzo si sono deprezzate di oltre il 12%, rispettivamente a 83,2 rubli e 92,5 rubli, in base ai dati della Borsa di Mosca.Il tasso di cambio del dollaro alla chiusura degli scambi in Russia è sceso di 1,35 rubli fino a 83,2 rubli, mentre l'euro ha perso 1,65 rubli, arrivando a 92,5 rubli. Complessivamente a marzo il dollaro è sceso di 11,4 rubli (12,05%), l'euro di 13,5 rubli (12,74%). Il giorno "nero" del rublo è stato il 10 marzo, quando dollaro ed euro hanno aggiornato i loro massimi storici, raggiungendo nella Borsa di Mosca rispettivamente i 121,53 rubli e 132,42 rubli.

