https://it.sputniknews.com/20220331/le-forze-ucraine-non-avranno-un-corridoio-per-lasciare-mariupol-afferma-la-dpr-15763513.html

Le forze ucraine non avranno un corridoio per lasciare Mariupol, afferma la DPR

Le forze ucraine non avranno un corridoio per lasciare Mariupol, afferma la DPR

Le forze militari ucraine non avranno un corridoio per uscire da Mariupol, ha detto ai media russi Eduard Basurin, un rappresentante della milizia popolare... 31.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-31T10:13+0200

2022-03-31T10:13+0200

2022-03-31T10:13+0200

la situazione in ucraina

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/15763489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fdd46e70183dd5ed38d5ae1fb894b61.jpg

Al momento della proclamazione della DPR, Repubblica Popolare di Donetsk, nel 2014, Mariupol, con una popolazione di circa 450mila persone, era la seconda città più grande della repubblica dopo Donetsk. Tuttavia, nel giugno di quell'anno, le forze ripresero il controllo della città e la sua periferia orientale divenne uno dei luoghi più caldi del conflitto in Ucraina. Il 7 marzo 2022, Alexander Semyonov, vice comandante del battaglione Vostok della DPR, ha affermato che la città era circondata e che era iniziata la pulizia di alcuni dei suoi distretti. Attualmente, l'esercito russo e la milizia popolare della DPR sono impegnati nella liberazione della città. Il 21 marzo il ministero della Difesa russo ha offerto alla parte ucraina di aprire corridoi umanitari da Mariupol per l'uscita di civili, unità armate e mercenari stranieri, senza armi e munizioni. Il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk ha respinto questa proposta. La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di aggressione e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

https://it.sputniknews.com/20220330/comandante-battaglione-azov-a-quotidiano-usa-la-maggioranza-degli-ucraini-oggi-e-nazionalista-15754576.html

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass