https://it.sputniknews.com/20220331/la-dpr-non-puo-far-parte-dellucraina-dopo-che-un-numero-di-paesi-lo-ha-riconosciuto---basurin-15762624.html

La DPR non può far parte dell'Ucraina dopo che un numero di paesi lo ha riconosciuto - Basurin

La DPR non può far parte dell'Ucraina dopo che un numero di paesi lo ha riconosciuto - Basurin

La Repubblica popolare di Donetsk (DPR) non può rimanere parte dell'Ucraina dopo il suo riconoscimento da parte di diversi stati, ha affermato a Sputnik Eduard... 31.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-31T09:04+0200

2022-03-31T09:04+0200

2022-03-31T09:04+0200

la situazione in ucraina

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/15762585_0:253:2737:1793_1920x0_80_0_0_f7562a6007b2af890b48520fa58b0f99.jpg

Il portavoce ha aggiunto che tale domanda "non è d'attualità".Come affermato in precedenza dal leader della DPR, Denis Pushilin, diverse nazioni dell'America Latina - Venezuela, Cuba e Nicaragua - così come la Repubblica Centrafricana e la Siria, stanno dimostrando l'intenzione di riconoscere la sovranità delle repubbliche del Donbass.A febbraio il presidente russo Vladimir Putin, a seguito di consultazioni con i membri del Consiglio di Sicurezza, ha firmato i decreti che riconoscono la sovranità di DPR e LPR. I documenti prevedono che Mosca si assume l'obbligo di garantire la sicurezza delle due repubbliche russofone.In seguito il presidente dell'Abkhazia Aslan Bzhaniya ha firmato decreti che riconoscono l'indipendenza delle repubbliche. L'Ossezia del Sud aveva riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate DPR e LPR già nel 2014.Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il lancio di "un'operazione militare speciale" in Ucraina, dichiarando che le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, precedentemente riconosciute da Mosca come stati sovrani, avevano bisogno di aiuto di fronte al "genocidio" di Kiev.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica