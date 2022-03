https://it.sputniknews.com/20220331/gas-dalla-russia-annuncio-di-putin-contratti-inadempiuti-se-non-pagati-in-rubli-dal-1-aprile-15767678.html

Gas dalla Russia, annuncio di Putin: contratti inadempiuti se non pagati in rubli dal 1° aprile

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver firmato il decreto sul commercio di gas con i "Paesi ostili". Le nuove regole entrano in vigore a... 31.03.2022, Sputnik Italia

Il capo di Stato russo ha spiegato che i Paesi che fanno parte di questo elenco dovranno aprire un conto in una banca russa."Per acquistare gas naturale russo, devono aprire conti in rubli in banche russe. È da questi conti che verranno effettuati i pagamenti per il gas fornito a partire da domani, il 1° aprile di quest'anno", ha dichiarato.Putin ha aggiunto che pagamenti in altra valuta saranno considerati come inadempimento dei contratti.Putin ha aggiunto che la Russia è un fornitore responsabile e continuerà a fornire gas nei volumi e ai prezzi previsti dai contratti esistenti.Il presidente russo ha poi osservato che gli Stati Uniti stanno cercando di indurre l'Europa all'acquisto del costoso gas naturale liquefatto americano, minando così la competitività delle imprese europee. Il presidente russo Vladimir Putin aveva incaricato Gazprom, la Banca Centrale e il governo di determinare la procedura per le transazioni con l'Europa in rubli entro il 31 marzo. Così, il primo rapporto sulla realizzazione del piano è atteso al Cremlino entro oggi. I volumi di forniture, i prezzi e i principi di determinazione dei prezzi rimarranno gli stessi.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che il processo di pagamento del gas russo in rubli non sarebbe partito proprio a cominciare dal 31 marzo. Tra l'altro, il pagamento per le forniture nell'ambito dei contratti a lungo termine di Gazprom a marzo dovrebbe essere effettuato il 1° aprile.I Paesi del G7 si erano espressi contro il pagamento delle risorse energetiche russe in rublo. I ministri dei Paesi del G7 ritengono che si tratti di una violazione unilaterale dei contratti. Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha sottolineato che il gas dovrebbe essere pagato nella valuta indicata nei contratti.

