Francia: siamo ben preparati a decisioni della Russia sul gas

Francia: siamo ben preparati a decisioni della Russia sul gas

"Voglio ricordarvi la dichiarazione del G7. Non accetteremo la richiesta di pagare il gas in un'altra valuta. Questo non è previsto dagli accordi. Gli accordi sono accordi e vanno rigorosamente rispettati", ha detto Le Maire in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tedesco Robert Habeck a Berlino.A questo proposito Le Maire ha annunciato che Parigi e Berlino stanno lavorando insieme per preparare un piano in caso di interruzione delle forniture di gas russo."Abbiamo lavorato su tutti gli scenari e continuiamo a farlo insieme alla Germania. Potremmo trovarci di fronte a una situazione in cui il gas russo non ci sarà più. È nostra responsabilità essere pronti e lo stiamo facendo tale lavoro insieme", ha aggiunto il ministro francese.Habeck ha dichiarato che si è preparato bene all'interruzione delle forniture di gas russo.Nel pomeriggio d'oggi il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver firmato il decreto sul commercio di gas con i "Paesi ostili". Le nuove regole entrano in vigore a partire dal 1° aprile. Per acquistare gas naturale russo, devono aprire conti in rubli in banche russe. È da questi conti che verranno effettuati i pagamenti per il gas, ha spiegato.

