Erdogan ribadisce il no della Turchia alle sanzioni contro la Russia

Erdogan ribadisce il no della Turchia alle sanzioni contro la Russia

Ancora una volta arriva la conferma dalla massima carica dello Stato turco che Ankara non si unirà alle sanzioni contro Mosca imposte da Usa e Ue per la crisi... 31.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che Ankara non si unirà alle sanzioni imposte contro la Russia da Stati Uniti e Ue per gli eventi in corso in Ucraina. La scorsa settimana, Erdogan ha sottolineato che la Turchia riceve circa la metà del suo gas naturale dalla Russia e che la Russia aiuta la Turchia a costruire la centrale nucleare di Akkuyu.Gli Stati Uniti, la Ue e il Regno Unito hanno imposto sanzioni contro la Russia dopo che Mosca ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. La suddetta operazione militare è stata avviata in seguito alle richieste delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk per proteggere i loro civili sullo sfondo dei bombardamenti intensificati delle forze ucraine.

