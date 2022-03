https://it.sputniknews.com/20220331/dalla-spagna-gia-inviati-10-aerei-con-carico-di-armi-in-ucraina-da-inizio-operazione-militare-russa-15766786.html

Dalla Spagna già inviati 10 aerei con carico di armi in Ucraina da inizio operazione militare russa

Dalla Spagna già inviati 10 aerei con carico di armi in Ucraina da inizio operazione militare russa

"Finora abbiamo inviato dieci aerei con armi offensive. Abbiamo sempre detto: invieremo questo materiale per la legittima difesa ogni volta che l'Ucraina lo chiederà", ha affermato la ministra della Difesa Margarita Robles, in vista oggi alla base aerea di Moron de la Frontera, non lontano da Siviglia in Andalusia. "Il mondo intero comprende che quando un Paese viene distrutto, i corridoi umanitari vengono bombardati, i bambini e gli anziani vengono uccisi, c'è un diritto all'autodifesa", ha detto. Secondo il capo del dicastero militare spagnolo, le forniture militari dovrebbero "contribuire presto alla pace". La Robles ha inoltre ricordato che la Spagna invia aiuti umanitari in Ucraina.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

