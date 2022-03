La Casa Bianca ha annunciato oggi che avrebbe iniziato a sbloccare 1 milione di barili di petrolio al giorno dalle riserve strategiche nazionali: si tratta del più grande utilizzo di petrolio strategico nella storia degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha affermato che l'obiettivo dello sblocco è quello di abbassare i prezzi del gas, osservando che ci vorranno mesi prima che la produzione aggiuntiva di petrolio negli Stati Uniti diventi operativa. Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti avrebbero immagazzinato in riserva nuovamente barili quando i prezzi del petrolio saranno più bassi. La decisione arriva quando i prezzi del petrolio sui mercati internazionali rimangono su livelli elevati, con il greggio Brent scambiato a 108,6 dollari al barile. Anche negli Stati Uniti, giovedì, i prezzi della benzina sono aumentati, con una media di $ 4,26 per gallone negli Stati Uniti, secondo l'American Automotive Association (AAA). L'8 marzo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che Washington avrebbe vietato le importazioni del petrolio russo.

Dagli Usa 1 milione di barili di petrolio al giorno dalle riserve strategiche

All'inizio di marzo l'amministrazione Biden aveva annunciato l'embargo totale ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, il più grande esportatore mondiale, come misura di ritorsione per l'operazione militare in Ucraina.