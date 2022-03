https://it.sputniknews.com/20220331/biden-gli-stati-uniti-stanno-finendo-i-fondi-per-il-covid-19-15764455.html

Nella sala riunioni della Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha esortato il Congresso ad approvare ulteriori finanziamenti per combattere la pandemia. Biden ha dichiarato che il governo sta rapidamente esaurendo i fondi per fornire vaccini gratuiti, anticorpi monoclonali e forniture di test.Il presidente chiede al Congresso di stanziare altri 22 miliardi di dollari per la lotta contro il COVID. Il Congresso ha recentemente discusso di ulteriori 15 miliardi di dollari di finanziamento, ma la misura si è bloccata, con i repubblicani che hanno affermato che l'amministrazione non ha sostenuto con forza la necessità di questi fondi.Nel giugno 2021, il presidente statunitense aveva incoraggiato gli stati a utilizzare i restanti fondi dell'American Rescue Plan, allora stimato a $ 350 miliardi, per finanziare le forze dell'ordine nel tentativo di scongiurare un'ondata di criminalità. "Ora stiamo fornendo maggiori indicazioni su come i governi statali e locali possano utilizzare i 350 miliardi di dollari che l'American Rescue Plan ha a disposizione per aiutare a ridurre la criminalità e affrontare le cause profonde", aveva affermato Biden. "Ad esempio, le città che hanno subito un aumento della violenza armata sono state in grado di utilizzare i dollari del Plan per assumere agenti di polizia necessari per la polizia di prossimità e per pagare gli straordinari".Non è chiaro quanti governi statali e locali abbiano utilizzato questi fondi per sostenere le proprie forze dell'ordine invece di combattere il COVID19, ma mostra quanto sia cambiata la percezione della pandemia rispetto a meno di un anno fa.

