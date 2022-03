https://it.sputniknews.com/20220331/australia-trovati-i-resti-di-una-creatura-simile-ad-alieno-su-una-spiaggia-15767220.html

Australia, trovati i resti di una creatura simile ad alieno su una spiaggia

In passato, diversi ritrovamenti di creature dall'aspetto misterioso in Australia hanno lasciato gli internauti e i biologi sbalorditi, spingendone alcuni ad... 31.03.2022, Sputnik Italia

Una misteriosa creatura dalle sembianze aliene, con arti molli e artigli, è stata trovata arenata sulla spiaggia di Maroochydore, nel Queensland, in Australia.Un residente della zona, di nome Alex Tan, ha scoperto la creatura sulla spiaggia mentre passeggiava di mattina e le ha fatto un video, che è diventato virale sul web.Nel video, la creatura sembra avere un teschio "rettiliano", arti molli, una lunga coda e artigli.Tan, nel filmato, vi si riferisce con la parola extraterrestre. "Mi sono imbattuto in qualcosa di strano. È come una di quelle cose che vedi quando qualcuno dice di aver trovato un alieno."L'uomo ha spiegato che la creatura sembrava un "opossum senza pelo" e che era diversa da qualunque cosa avesse visto prima.Il video è diventato virale in poco tempo, siccome gli internauti curiosi lo hanno ripostato sui social, taggando biologi ed esperti naturalisti. Alcuni hanno anche ipotizzato che potrebbe trattarsi di un canguro morto affogato.A febbraio, a Sydney, durante le piogge battenti, un corridore, Harry Hayes, aveva avvistato l'embrione grigiastro di una creatura di forma animale sul ciglio della strada, nella cittadina di Marrickville. La creatura aveva gli occhi aperti ed una figura a tronco che si estendeva dal suo corpo.Anche in quel caso il video della creatura era diventato virale e aveva impegnato in congetture sia internauti che biologi.

