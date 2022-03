https://it.sputniknews.com/20220331/apple-e-meta-hanno-condiviso-dati-degli-utenti-con-hacker-si-spacciavano-per-le-forze-dellordine-15762907.html

Apple e Meta hanno condiviso dati degli utenti con hacker: si spacciavano per le forze dell'ordine

Apple e Meta hanno condiviso dati degli utenti con hacker: si spacciavano per le forze dell'ordine

Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple e Meta* avrebbero consegnato considerevoli quantità di informazioni riservate dei propri utenti ad hacker che hanno... 31.03.2022, Sputnik Italia

Intorno la metà del 2021 entrambi i giganti dell’informatica si sarebbero fatti abbindolare da richieste di falsi agenti dell’ordine e avrebbero a questi consegnato dati sensibili, compresi indirizzi IP, i numeri di telefono e gli indirizzi di casa degli utenti. Agli hacker informatici è bastato impadronirsi dell’identità di agenti delle forze dell’ordine per fare una richiesta di urgenza alle compagnie informatiche e ricevere tutti i dati richiesti degli utenti. Le forze dell'ordine spesso richiedono dati alle piattaforme social in relazione a indagini penali, tuttavia, generalmente, per poter ottenere dati sensibili sul proprietario di uno specifico account serve una citazione o un mandato di perquisizione firmato da un giudice. Quando però l’indagine è urgente e chi investiga ritiene vi sia una situazione di pericolo per la vita, la richiesta può essere fatta immediata e la compagnia che conserva i dati raramente ha il coraggio di prendersi la responsabilità di opporsi a tali richieste. Secondo Krebs, alcuni hacker starebbero addirittura vendendo gli accessi alle e-mail governative hackerate. La maggior parte dei malintenzionati, fortunatamente, sarebbero semplici adolescenti, sostiene il sito del noto esperto di sicurezza informatica Brian Krebs, come il gruppo di hacker Lapsus$ con sede a Londra, ma in altri casi la questione potrebbe andare ben al di là del gioco da nerd, come nel caso del gruppo Recursion Team che è riuscito a violare account di forze dell’ordine in più paesi del mondo per poi probabilmente anche rivendere le informazioni sugli account violati.* Le attività di Meta (social network Facebook e Instagram) sono vietate in Russia in quanto estremiste.

