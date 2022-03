https://it.sputniknews.com/20220331/ambasciatore-russo-in-italia-prezzi-in-crescita-per-le-sanzioni-occidentali-contro-mosca-15768666.html

Ambasciatore russo: in Italia prezzi in crescita per le sanzioni occidentali contro Mosca

L'aumento dei prezzi in Italia è il risultato delle sanzioni anti-russe e non delle azioni intraprese dalla Russia, pertanto nel Paese le tariffe del gas sono... 31.03.2022, Sputnik Italia

L'ambasciatore ha sottolineato che le previsioni di crescita del Pil italiano quest'anno sono già state notevolmente ridotte, l'inflazione è in crescita e raggiunge livelli record non tipici dell'economia del Belpaese. Secondo il capo della missione diplomatica russa a Roma, la Russia rappresenta il 40% delle forniture di gas importate dall'Italia e continua a fornire gas come fatto per decenni. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato che la Russia avrebbe considerato il mancato pagamento in rubli delle forniture di gas a partire dal 1° aprile come una violazione degli obblighi derivanti dai contratti delle controparti provenienti dai cosiddetti Paesi ostili.

