Allentamento misure COVID, cosa cambia da domani

Oggi, 31 marzo, è l'ultimo giorno dello stato di emergenza COVID introdotto per contrastare la diffusione del coronavirus. Cosa cambia in materia di obbligo di... 31.03.2022

Super Green PassL'obbligo vaccinale tra gli over 50 resta per alcune categorie di lavoratori e sarà in vigore fino al 15 giugno. Si tratta di operatori scolastici, comparto sicurezza, soccorso pubblico e forze dell'ordine. Per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa l'obbligo vaccinale rimarrà fino al 31 dicembre di quest'anno. Il Super Green Pass resta obbligatorio per le discoteche e gli eventi sportivi al chiuso, che recuperano la possibilità di capienza piena. Questo obbligo rimane in vigore per matrimoni, lauree, compleanni e comunioni. Green Pass base Fino al 30 aprile il Green Pass base sostituisce quello rafforzato per l'accesso al lavoro da parte degli over 50, ad eccezione delle categorie elencate sopra. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, il Green Pass base sarà richiesto sui mezzi a lunga percorrenza ovvero treni, navi, aerei. Fino al 30 sarà obbligatorio per accedere alle istituzioni scolastiche e partecipare agli spettacoli che si svolgono all'aperto. Niente Green Pass Viene tolto l'obbligo della certificazione verde in negozi, uffici pubblici banche, poste, centri commerciali e luoghi della cultura. Inoltre, per accedere a queste strutture sarà sufficiente indossare la mascherina chirurgica. Il Green Pass non sarà richiesto dagli alberghi. Mascherine Fino alla fine di aprile l'obbligo di mascherina FFP2 rimarrà in vigore per accedere a mezzi pubblici, impianti sportivi, teatri, cinema e concerti. Per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

