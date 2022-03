https://it.sputniknews.com/20220330/ucraina-sinagoga-di-uman-utilizzata-per-ospitare-nazionalisti-e-immagazzinare-armi--difesa-russa-15757070.html

Ucraina, sinagoga di Uman utilizzata per “ospitare nazionalisti e immagazzinare armi” – Difesa russa

In un recente discorso alla Knesset, Volodymyr Zelensky ha criticato Israele per non aver armato il suo paese, sostenendo che i missili russi avrebbero preso... 30.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-30T13:02+0200

2022-03-30T13:02+0200

2022-03-30T13:02+0200

la situazione in ucraina

ucraina

israele

Il regime di Kiev ha utilizzato una sinagoga nella città ucraina di Uman per ospitare i nazionalisti e le loro armi, ha detto ai giornalisti stamane il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov. Il maggior generale ha ricordato che nel corso della sua operazione militare speciale per smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina, le forze armate russe non colpiscono obiettivi civili. La precedente dichiarazione di Zelensky che accusa le forze russe di aver preso di mira Uman - un sito visitato da pellegrini provenienti da Israele - è una "menzogna cinica", ha detto Konashenkov. Secondo le prove presentate dal ministero della Difesa russo, armi e munizioni immagazzinate nell'edificio della sinagoga di Uman erano state caricate dai nazionalisti su autocarri con cassone ribaltabile e poi coperte e mascherate da sacchi di calcinacci. Inoltre, ulteriori prove fotografiche hanno mostrato che unità nazionaliste e mercenari stranieri provenienti dalle regioni occidentali dell'Ucraina venivano trasportati su veicoli travestiti da scuolabus, con la scritta "Bambini" dipinto su di essi.

