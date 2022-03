https://it.sputniknews.com/20220330/spagna-consentite-ai-negozi-limitazioni-nella-vendita-dei-prodotti-15758741.html

Spagna, consentite ai negozi limitazioni nella vendita dei prodotti

Le autorità spagnole hanno consentito ai negozi di limitare il numero di prodotti venduti ad un singolo acquirente. 30.03.2022, Sputnik Italia

Le autorità spagnole hanno consentito ai negozi di limitare, in casi eccezionali, il numero di prodotti che possono essere venduti ad un singolo cliente, si legge nelle disposizioni del decreto sulle misure del Piano nazionale di risposta alle conseguenze economiche e sociali dell'operazione russa in Ucraina.Questa misura è stata introdotta dopo che in numerosi negozi spagnoli si è formata una carenza di olio di girasole e latte, a causa della situazione in Ucraina e dello sciopero dei lavoratori dei trasporti.Il governo spagnolo ha stanziato 16 miliardi di euro di aiuti, per mitigare gli effetti della crisi (6 miliardi di euro di aiuti e tagli alle tasse, 10 miliardi di prestiti del governo), compresi i tagli alle accise per l'acquisto di benzina, diesel, gas (20 centesimi al litro, per un totale di 1,4 miliardi di euro), assistenza diretta alle imprese di trasporto, aumento del 15% del salario minimo di sussistenza per i prossimi tre mesi e limite del 2% a un possibile aumento dei costi dell'affitto delle case dovuto all'inflazione.

