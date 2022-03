https://it.sputniknews.com/20220330/slovacchia-ordina-di-tagliare-il-personale-dellambasciata-russa-a-35-persone-15761789.html

Slovacchia ordina di tagliare il personale dell'Ambasciata russa a 35 persone

Slovacchia ordina di tagliare il personale dell'Ambasciata russa a 35 persone

Ieri Mosca aveva dato a 3 diplomatici slovacchi settantadue ore per lasciare la Russia come misura di ritorsione per l'espulsione dei diplomatici russi da... 30.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-30T19:30+0200

2022-03-30T19:30+0200

2022-03-30T19:30+0200

slovacchia

russia

politica internazionale

diplomazia internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/15761824_0:288:2617:1760_1920x0_80_0_0_ce99b74472069a9ad952a1b6e6a9d8be.jpg

La Slovacchia ha ordinato di tagliare il personale dell'ambasciata russa fino a 35 persone. L'Ambasciata russa ha confermato a Sputnik che l'ambasciatore è stato convocato presso il ministero degli Esteri slovacco, dove è stato informato del taglio del personale. La mossa arriva due giorni dopo che la Russia ha espulso 3 diplomatici slovacchi, concedendo loro 72 ore per lasciare il Paese. Il ministero degli Esteri russo lunedì ha convocato l'ambasciatore slovacco Lubomir Regak e lo ha informato della decisione di Mosca, che è stata presa in risposta all'espulsione di tre dipendenti dell'ambasciata russa a Bratislava all'inizio di questo mese.

slovacchia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovacchia, russia, politica internazionale, diplomazia internazionale