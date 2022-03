https://it.sputniknews.com/20220330/prezzi-di-gas-in-aumento-si-avvicinano-ai-1400-per-mille-metri-cubi-15756456.html

Prezzi del gas in aumento: si avvicinano ai $1.400 per mille metri cubi

Prezzi del gas in aumento: si avvicinano ai $1.400 per mille metri cubi

Nella giornata di oggi, i costi dei futures sul gas in Europa sono aumentati in maniera considerevole e si mantengono vicino a quota 1.400 dollari per mille... 30.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-30T11:13+0200

2022-03-30T11:13+0200

2022-03-30T14:09+0200

gas

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/651/52/6515233_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_e5d63d74899087ef1cfa636a0707aa9f.jpg

Il costo dei futures di aprile, secondo l'indice dell'hub europeo più liquido TTF, all'apertura delle contrattazioni ha superato di poco i 1.250 dollari per mille metri cubi. Le quotazioni sono poi scese a 1.243: è il prezzo più basso della sessione, dello 0,8% superiore al prezzo di regolazione di martedì (1.232,7 dollari). In seguito, le quotazioni hanno accelerato la crescita al 14,4%, toccando il massimo della giornata, 1411,7 dollari per mille metri cubi, e negli ultimi minuti i futures oscillano tra i 1.375 e i 1.390 dollari.Il costo del gas sul mercato europeo è caratterizzato da una forte volatilità dalla fine di febbraio.La volatilità è andata aumentando dopo che, il 21 febbraio, Vladimir Putin ha firmato dei decreti che riconoscono la sovranità delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, oltre al lancio, il 24 febbraio, di un'operazione militare speciale della Russia in Ucraina.All'inizio di marzo, a causa dei timori circa un possibile divieto di acquisto delle risorse energetiche russe in Europa, i prezzi del gas hanno aggiornato per quattro giorni consecutivi i massimi storici, per poi scendere di circa un terzo a metà mese.Alla fine dell'estate, il valore di un contratto con formula di consegna il "giorno prima" superava i 600 dollari, mentre, all'inizio di ottobre, era già di 1.000.Il prezzo massimo è stato raggiunto il 7 marzo di quest'anno, quando si è arrivati a 3.892 dollari.Gli esperti hanno attribuito l'aumento dei prezzi a diversi fattori.Nell'intera storia degli hub del gas in Europa era dal 1996 che non si vedevano prezzi così costantemente elevati.

https://it.sputniknews.com/20220328/i-paesi-g7-rifiutano-di-pagare-il-gas-russo-in-rubli-15740104.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, energia