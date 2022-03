https://it.sputniknews.com/20220330/opec-esorta-i-leader-mondiali-a-garantire-libera-circolazione-delle-risorse-energetiche-15760513.html

L'OPEC+ invita i leader mondiali a garantire un approvvigionamento libero, stabile e sicuro di risorse energetiche al mercato mondiale, ha affermato il... 30.03.2022, Sputnik Italia

Mercoledì, Barkindo nel suo intervento a una riunione del comitato tecnico di esperti dell'OPEC+ ha sottolineato l'importanza degli sforzi dell'alleanza per mantenere la stabilità e l'equilibrio nel mercato sia per i produttori che per i consumatori di risorse energetiche. Allo stesso tempo, ha ricordato che le organizzazioni e le istituzioni internazionali hanno sostenuto il lavoro dell'OPEC+ su questo piano durante la pandemia.Barkindo ha sollevato le questioni attuali nel mercato mondiale. L'alleanza OPEC +, a sua volta, data l'attuale incertezza, deve proseguire con il bilanciamento del mercato e rimanere vigile al cambiamento delle condizioni in esso, ha aggiunto Barkindo.

