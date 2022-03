https://it.sputniknews.com/20220330/ministro-esteri-cina-relazioni-tra-pechino-e-mosca-hanno-superato-la-prova-15755487.html

Ministro Esteri Cina: relazioni tra Pechino e Mosca hanno superato la prova

Ministro Esteri Cina: relazioni tra Pechino e Mosca hanno superato la prova

Le relazioni tra la Russia e la Cina hanno superato le nuove prove della mutevole situazione internazionale e hanno mantenuto la giusta direzione, ha affermato... 30.03.2022, Sputnik Italia

Il capo della diplomazia cinese ha osservato che il desiderio di Russia e Cina di sviluppare relazioni bilaterali è diventato ancora più persistente e, allo stesso tempo, si è rafforzata la fiducia nella promozione della cooperazione in vari settori, il che la Cina apprezza molto.Il ministro degli Esteri della Cina ha espresso la sua disponibilità a lavorare con il suo collega russo sull'attuazione congiunta degli accordi raggiunti dai leader dei due paesi, nonché a promuovere un partenariato globale e una cooperazione strategica in una nuova era e portarli continuamente a un livello sempre più alto.All'inizio dell'incontro Wang Yi ha definito Lavrov un buon amico, osservando che il ministro russo, molto probabilmente, sta visitando per la prima volta la provincia di Anhui, nella parte orientale della Cina, ha espresso la speranza che il ministro degli Esteri russo visiti più regioni cinesi in futuro."Benvenuti in Cina per la riunione ministeriale dei paesi vicini dell'Afghanistan, questa è anche una buona opportunità per le nostre importanti comunicazioni strategiche", ha affermato Wang.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a sua volta, ha osservato che Mosca è interessata allo sviluppo sostenibile e coerente delle relazioni con la Cina.Il diplomatico ha sottolineato che questo è già il suo secondo incontro con il suo omologo cinese nell'ultimo periodo, il che sottolinea l'intensità e la fiducia nel dialogo sistematico.Lavrov si trova in Cina per una visita di due giorni, durante la quale parteciperà alla terza conferenza ministeriale dei paesi vicini dell'Afghanistan e alla "troika allargata" sull'Afghanistan (Russia, Cina, Stati Uniti e Pakistan).

