Ministero Difesa russo: Kiev valutava uso di armi biologiche contro Russia e Donbass

Si è svolta questa sera la consueta conferenza stampa al ministero della Difesa russo del portavoce del dicastero militare, il generale Igor Konashenkov, relativa all'operazione speciale in Ucraina. Il rappresentante del ministero della Difesa ha riferito che in base ai documenti trovati nelle basi abbandonate dalle forze governative ucraine emerge che il "regime di Kiev" valutava l'uso di armi biologiche contro la popolazione del Donbass e della Russia.Come chiarito da Konashenkov, il dicastero racconterà in modo più dettagliato i risultati dell'analisi dei documenti ricevuti e i fatti in una conferenza stampa ad hoc sull'argomento.Gli aerei militari ed i droni russi hanno colpito 69 strutture militari ucraine nell'ultimo giorno, ha ha riferito inoltre Igor Konashenkov. Konashenkov ha osservato che dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, l'esercito russo ha distrutto: 124 aerei e 77 elicotteri, 214 sistemi missilistici antiaerei, 323 droni, 1.767 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 186 lanciarazzi mobili, 741 unità d'artiglieria, oltre a 1.657 unità di veicoli militari speciali.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

