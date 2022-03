https://it.sputniknews.com/20220330/impossibile-per-la-polonia-sostituire-istantaneamente-il-carbone-fornito-dalla-russia-15753479.html

Impossibile per la Polonia sostituire istantaneamente il carbone fornito dalla Russia

È improbabile una sostituzione in un colpo solo del carbone russo da parte della Polonia con un altro fornitore, la riconfigurazione ha bisogno di tempo, ha... 30.03.2022, Sputnik Italia

In precedenza il portavoce del governo polacco Piotr Muller aveva affermato che il Paese avrebbe imposto un divieto alle importazioni di carbone dalla Russia. Il ministero dell'Energia rileva inoltre che non c'è chiarezza nei propositi della parte polacca, sia in termini di tempistica di adozione delle modifiche alla normativa in materia, sia di tempistica della transizione stessa.

