Il Cremlino dice no alle discussioni sullo status della Crimea con Kiev

Il Cremlino dice no alle discussioni sullo status della Crimea con Kiev

In un referendum tenutosi all'indomani del colpo di stato a Kiev, nella primavera del 2014, gli abitanti della penisola hanno votato a stragrande maggioranza a... 30.03.2022

La Crimea è russa e il suo status non è oggetto dei negoziati con l'Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitriy Peskov.Il portavoce ha rifiutato di commentare la questione dei paesi che potrebbero ricoprire il ruolo di garanti della sicurezza dell'Ucraina, consigliando ai giornalisti di contattare invece il suo "collega", il consigliere del Cremlino e il negoziatore capo russo Vladimir Medinsky. Lo stesso Medinsky dovrebbe fornire ulteriori informazioni nel corso della giornata, secondo Peskov.I commenti di Peskov seguono le osservazioni di Medinsky durante la conferenza stampa a Istanbul, in Turchia, martedì, a seguito dei negoziati con la delegazione ucraina, durante i quali ha detto ai giornalisti che le parti avevano affrontato la questione della rinuncia di Kiev all'idea di "ripresa" della Crimea e del Donbass con mezzi militari.Si dice che l'Ucraina abbia proposto di tenere 15 anni di colloqui bilaterali sulla Crimea e sulla città portuale di Sebastopoli e abbia sollevato l'idea dello status neutrale permanente, al di fuori di alleanze militari, ma con la sicurezza assicurata da garanti internazionali. Peskov ha affermato che la mossa della parte ucraina di formulare proposte concrete e metterle per iscritto è stata una "cosa positiva" e che fino ai colloqui di Istanbul non era avvenuto.Il viceministro della Difesa russo, Alexander Fomin, presente insieme a Medinsky ai colloqui di Istanbul, ha affermato che la Russia ridurrà drasticamente le sue operazioni militari nelle regioni di Kiev e Chernigov, nel tentativo di "aumentare la fiducia reciproca" e creare le premesse per ulteriori negoziati.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

