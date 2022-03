https://it.sputniknews.com/20220330/gli-usa-continueranno-a-creare-problemi-a-mosca-nonostante-accordo-di-pace-con-kiev---ex-15754702.html

Gli USA continueranno a creare problemi a Mosca nonostante accordo di pace con Kiev - ex funzionario

30.03.2022

Martedì, dopo tre ore di colloqui a Istanbul, i negoziatori russi e ucraini hanno rilasciato commenti sui progressi nelle trattative volte a risolvere la crisi ucraina. I funzionari dei due Paesi hanno comunicato che, tra le altre condizioni, Kiev sarebbe pronta a non aderire alla NATO, mentre Mosca avrebbe accettato di non opporsi all'ingresso dell'Ucraina nell'UE.Kiev ha anche proposto garanzie di sicurezza per l'Ucraina, con i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come garanti, insieme a Turchia, Germania, Canada, Italia, Polonia e Israele. Inoltre, la delegazione russa ha affermato che sarà possibile svolgere un vertice tra il presidente Vladimir Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky, dopo che le parti avranno raggiunto un accordo.Roberts ha affermato che non è chiaro come l'Ucraina possa entrare nell'UE e rimanere neutrale, considerando che l'Austria, che si trova in una situazione simile, ha accettato di imporre sanzioni alla Russia.Mosca - ha aggiunto - deve gestire con risolutezza la questione ucraina ora e non lasciare che emerga nuovamente.L'ex funzionario statunitense ha anche affermato che la Russia dovrebbe valutare se ci si può fidare dell'Ucraina per mantenere questo accordo, considerando che Kiev ha rifiutato di rispettare le condizioni degli accordi di Minsk. Inoltre, Putin e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov hanno detto molte volte che è stato un errore fidarsi dell'Occidente, ha aggiunto.

