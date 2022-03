https://it.sputniknews.com/20220330/gas-germania-attiva-precoce-allerta-di-emergenza-per-possibile-stop-di-forniture-dalla-russia-15756119.html

Gas, Germania attiva precoce allerta di emergenza per possibile stop di forniture dalla Russia

Gas, Germania attiva precoce allerta di emergenza per possibile stop di forniture dalla Russia

Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha annunciato l'attivazione della precoce allerta di emergenza in caso dell'eventuale sospensione delle... 30.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-30T12:35+0200

2022-03-30T12:35+0200

2022-03-30T12:35+0200

mondo

economia

germania

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/13962270_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c62dad368f431654eab475d02d28c27f.jpg

Il suo intervento è stato trasmesso sul sito web del ministero dell'Economia.Il ministro dell'Economia ha aggiunto che presso il dicastero sarà formato un Centro di gestione delle crisi.Habeck ha invitato le aziende e i consumatori in Germania a contribuire a ridurre il consumo di energia. Il ministro dell'Economia tedesco ha anche sottolineato che al momento gli impianti di stoccaggio del gas in Germania sono riempiti a circa il 25%.Il 23 marzo scorso il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia trasferirà in rubli i pagamenti per le forniture di gas ai paesi ostili e che non ha senso fornire merci russe all'UE e agli Stati Uniti e ricevere il pagamento nella loro valuta. Putin ha incaricato la Banca centrale e il Consiglio dei ministri di determinare la procedura per le transazioni con l'Europa in rubli entro una settimana. Allo stesso tempo, ha affermato che la Russia continuerà a fornire gas nei volumi ed ai prezzi fissati nei contratti precedenti.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, germania, gas