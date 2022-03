https://it.sputniknews.com/20220330/francia-ministro-economia-invita-aziende-a-rispettare-rigorosamente-le-sanzioni-alla-russia-15756811.html

Francia, ministro Economia invita aziende a rispettare rigorosamente le sanzioni alla Russia

Il ministro francese dell'Economia, delle finanze e della ripresa, Bruno Le Maire, ha invitato le società francesi che operano in Russia a rispettare... 30.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro ha affermato che l'obiettivo delle sanzioni economiche contro la Federazione Russa non è danneggiare gli imprenditori europei, ma colpire l'amministrazione russa.Martedì, la società francese Decathlon ha annunciato la sospensione di lavoro dei negozi in Russia. Allo stesso tempo, Leroy-Merlin e Auchan hanno deciso di continuare le loro attività nella nel Paese.L'UE ha adottato una serie di sanzioni contro Mosca, a seguito dell'avvio dell'operazione speciale russa in Ucraina.Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.Il 25 marzo, il ministero della Difesa russo ha comunicato che gli obiettivi principali della prima fase dell'operazione sono stati raggiunti, alla luce della significativa riduzione del potenziale di combattimento dell'Ucraina, mentre l'obiettivo principale è la liberazione del Donbass.

