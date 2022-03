https://it.sputniknews.com/20220330/ex-ufficiale-pentagono-i-piani-nato-possono-minare-una-soluzione-pacifica-in-ucraina-15760154.html

Ex ufficiale Pentagono: i piani NATO possono minare una soluzione pacifica in Ucraina

Il 9 marzo, James Jeffrey, un diplomatico statunitense che ha servito come rappresentante speciale per l'impegno in Siria, ha proposto di creare una "zona di sicurezza umanitaria" nell'Ucraina occidentale, ai sensi del capitolo VI delle Nazioni Unite, per posare in terra gli ‘stivali’ americani. Secondo il diplomatico, affinché questa idea abbia successo, Joe Biden "dovrebbe invertire, in misura limitata, la sua posizione di 'niente stivali USA in Ucraina' , ma per buone ragioni". Meno di una settimana dopo, Jaroslaw Kaczynski, il leader del Partito Legge e Giustizia (PiS) al potere in Polonia, ha lanciato l'appello per una missione di mantenimento della pace a guida NATO nell'Ucraina occidentale. Secondo il piano di Kaczynski, la missione di mantenimento della pace sarebbe stata sostenuta dalle forze armate.Secondo Pyne, alcuni politici occidentali sono guidati da analogie storiche imperfette: equiparano erroneamente la Russia alla Germania nazista, "intenzionata alla conquista dell'Europa", e affermano che qualsiasi concessione a Mosca sarebbe a dir poco un patto di Monaco del 1938 in stile "pacificazione". Da qui l'apparente desiderio di Varsavia "di convincere la NATO a combattere la Russia in Ucraina nonostante non ci siano praticamente prove che il presidente russo Vladimir Putin abbia alcuna intenzione di attaccare la Polonia", aggiunge. Mosca ha ripetutamente messo in guardia gli Stati membri della NATO dall'intervenire in Ucraina nel quadro dell'operazione speciale della Russia, lanciata il 24 febbraio per la "smilitarizzazione e de-nazificazione" della nazione. Washington e NATO hanno respinto il piano di Varsavia e finora hanno escluso l'intervento del blocco. Tuttavia, un team di funzionari della sicurezza nazionale riuniti dalla Casa Bianca ha discusso potenziali scenari in base ai quali l'alleanza militare transatlantica potrebbe essere coinvolta in Ucraina, secondo il New York Times. Invece di incentivare sia l'Ucraina che la Federazione Russa a negoziare un accordo di pace di compromesso, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno inviando più armi in Ucraina, rendendo il presidente Volodymyr Zelensky molto meno disposto a negoziare le richieste russe, secondo l'ex ufficiale del Pentagono. Come ha affermato il ministro degli Esteri russo Lavrov, una simile guerra mondiale sarebbe molto probabilmente nucleare con una distruzione senza precedenti e la perdita di decine di milioni di vite". La verità è che l'azione militare avrebbe probabilmente potuto essere evitata se l'amministrazione Biden avesse semplicemente fornito una garanzia scritta a Mosca che l'Ucraina non sarebbe mai stata ammessa nella NATO, secondo lo studioso della Task Force EMP. Osserva che il fatto che i leader degli Stati Uniti e della NATO considerassero "inaccettabili" i progetti di accordi di sicurezza della Russia, presentati a metà dicembre 2021, mostra che "sono incapaci di comprendere le legittime preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza e sembrano incapaci di capire che la Russia è una delle le più grandi superpotenze nucleari del mondo e quindi gli Stati Uniti e la NATO farebbero bene a vedere che i suoi interessi vitali dovrebbero essere rispettati in cambio del reciproco rispetto degli interessi nostri". In risposta alla tesi di alcuni osservatori occidentali secondo i quali il piano iniziale di Mosca che prevedeva l'occupazione dell'Ucraina e la conquista delle sue principali città, inclusa Kiev, sarebbe fallito, Pyne ha fatto notare che: Se la Russia avesse voluto occupare l'Ucraina, avrebbe accumulato una forza molto più potente; invece impiegava circa il 40% delle sue unità di combattimento di terra, costituendo solo il 20% delle sue forze militari in servizio attivo, ha sostenuto lo studioso della EMP Task Force. Secondo Pyne, l'operazione speciale della Russia era "più un attacco preventivo in reazione a": · La decisione di Biden di firmare un accordo di partenariato strategico con l'Ucraina a novembre, impegnando gli Stati Uniti a sostenere l’ adesione di questa alla NATO; · il rifiuto degli Stati Uniti e della NATO di un accordo di sicurezza reciproca con la Russia offerto nel dicembre 2021, con gli obiettivi limitati di garantire la neutralità e la smilitarizzazione dell'Ucraina.

