Dopo il COVID-19 la Danimarca scopre il fenomeno dell’’estremismo antigovernativo’ e corre ai ripari

Dopo il COVID-19 la Danimarca scopre il fenomeno dell''estremismo antigovernativo' e corre ai ripari

30.03.2022

L'estremismo antigovernativo è stato per la prima volta identificato come distinta minaccia nel nuovo rapporto dell’intelligence PET.Il fenomeno è nuovo nel paese scandinavo e deriva principalmente dalla pandemia di COVID-19, nel corso della quale la Danimarca ha assistito a numerosi attacchi contro le autorità, inclusi incendi dolosi contro strutture per test e vaccini (attacchi molotov di Ballerup nel marzo 2021), che si presume siano stati effettuati da estremisti antigovernativi.Secondo la CTA, il nuovo fenomeno “non deriva principalmente da ideologie estremiste consolidate come l'islamismo militante, l'estremismo di destra o l'estremismo di sinistra”. Il capo della CTA, Michael Hamann, ha sottolineato che c'è una differenza significativa rispetto a tali fenomeni.Mentre il nuovo fenomeno è stato in gran parte stimolato dalla pandemia, che sembrava placarsi (almeno in Danimarca, che ha recentemente abbandonato l'ultima restrizione), è improbabile che scompaia del tutto, hanno avvertito le autorità.La CTA ha valutato l'attuale pericolo come "limitato", ma ha sottolineato che è stato influenzato da temi o sviluppi sociali attuali, che a volte possono esacerbare la minaccia. Allo stesso tempo, un numero significativo di attacchi terroristici è stato evitato in Danimarca negli ultimi anni, ha ammesso Hamann. Fuochi d'artificio, piccole bombe fatte in casa e ordigni dolosi come le bombe molotov sono stati identificati come le armi più probabili.Maia Kahlke Lorentzen, ricercatrice e consulente della rete Cybernauts dedicata alla cybersicurezza e alla ricerca, ha avvertito di pericolose misture ideologiche.Nel corso del 2021, con numerosi blocchi e restrizioni imposte dalle autorità, la Danimarca ha assistito a massicce manifestazioni di protesta, in alcuni casi sfociate in spiacevoli eccessi e decine di persone arrestate.

