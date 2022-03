https://it.sputniknews.com/20220330/di-maio-annuncia-una-telefonata-tra-draghi-e-putin-15757268.html

Di Maio annuncia una telefonata tra Draghi e Putin

Di Maio annuncia una telefonata tra Draghi e Putin

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha anticipato una conversazione telefonica tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. 30.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-30T12:38+0200

2022-03-30T12:38+0200

2022-03-30T12:38+0200

italia

politica

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/14567403_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6fcbaa3b3c18ddde3dd657c449228310.jpg

Di Maio ha reso noto che il colloquio è attesto nelle prossime ore.Il ministro ha commentato le ultime trattative tra Mosca e Kiev che si sono tenute ieri in Turchia."Prendiamo atto dei passi diplomatici compiuti. Valuteremo gli annunci russi dai fatti. Non bisogna creare false illusioni", ha detto Di Maio.Il ministro degli Esteri italiano si trova in visita a Berlino, dove parteciperà al vertice Berlin Energy Transition Dialogue 2022, dedicato al tema della trasformazione energetica.Nel contesto della crisi ucraina il governo italiano sta valutando la questione dell'aumento della spesa militare che, in conformità con gli accordi nell'ambito della NATO, dovrebbe essere aumentata al 2% del PIL. Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha definito “una gigantesca sciocchezza” l’aumento di questa voce di spese e ha stigmatizzato tutti coloro che vogliono fare un uso strumentale della guerra in Ucraina.

https://it.sputniknews.com/20220330/fratoianni-segretario-sinistra-italiana-sulle-spese-militari-gigantesca-sciocchezza-aumentarle--15755380.html

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, russia