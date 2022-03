https://it.sputniknews.com/20220330/covid-fiaso-ricoveri-ancora-in-crescita-15758177.html

COVID, Fiaso: ricoveri ancora in crescita

COVID, Fiaso: ricoveri ancora in crescita

La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha rilevato un nuovo aumento delle ospedalizzazioni per COVID, con una crescita dell'8,6%. 30.03.2022, Sputnik Italia

Stando alla rilevazione negli ospedali sentinella della Fiaso del 29 marzo, per la seconda settimana consecutiva in Italia si è verificato l'aumento dei pazienti ricoverati con COVID. Le ospedalizzazioni segnano un aumento dell'8,6%, dato inferiore rispetto a una settimana fa (+10,7%). Intanto, il dato riguarda solo i ricoveri ordinari.La crescita di ricoveri si è registrata in particolar modo nel Centro (+16%), mentre al Nord la crescita rallenta, con un +2%, e al Sud e nelle isole è pari all'8%.La Fiaso osserva che la curva dei ricoveri, che era in discesa dal primo febbraio, ha invertito la rotta negli ultimi 15 giorni.Tuttavia, la crescita interessa solo i ricoveri nei reparti ordinari (+9,4%), nelle terapie intensive il numero dei pazienti diminuisce (-3,4%).Tra i pazienti vaccinati in terapia intensiva, il 100%, presenta comorbidità."La preponderanza dei casi 'con COVID', sia in area medica che nelle intensive, testimonia l’efficacia della protezione vaccinale da un lato e dall’altro la minor aggressività del virus attualmente circolante, due elementi rispetto ai quali occorre organizzare adeguatamente l’assistenza. La presenza in rianimazione di pazienti vaccinati e tutti affetti da altre gravi patologie indica la necessità di continuare ad adottare interventi di prevenzione primaria e di non allentare l’attenzione nelle regole di protezione come il distanziamento e l’uso delle mascherine", aggiunge.

