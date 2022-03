https://it.sputniknews.com/20220330/covid-e-quarta-dose-pregliasco-dice-si-al-richiamo-per-ultracinquantenni-in-autunno-15757675.html

Covid e quarta dose, Pregliasco dice sì al richiamo per ultracinquantenni in autunno

La quarta dose dovrebbe essere estesa, secondo il virologo milanese, agli ultracinquantenni e ai fragili. 30.03.2022, Sputnik Italia

Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, ha delineato quella che, secondo lui, deve essere la strategia da adottare dopo l'estate per tenere sotto controllo il Covid, dato che non si può escludere la comparsa di nuove varianti. Il suo intervento arriva dopo che la Fda americana ha approvato la quarta dose dei vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna."Sì a una nuova dose per i fragili e per tutti gli over 50 in autunno". Un richiamo da fare con vaccini "aggiornati" alle nuove varianti circolanti, "se funzioneranno e verranno approvati", o "anche con quelli attuali, monitorando i dati per capire se mantengono un'efficacia alta".Pregliasco si auspica che a livello europeo si abbia una posizione comune per tutti gli stati in merito alle quarte dosi. "L'UE si allinei, mai più caos AstraZeneca".In Italia, secondo gli ultimi dati, 14.496.579 sono stati i casi di Covid dall'inizio della pandemia. I decessi sono stati 159.054, le guarigioni sono state 13.070.647 e attualmente il numero di positivi è di 1.266.878.

