La Corte europea respinge il ricorso di RT France contro l'oscuramento sancito dalle sanzioni UE

La Corte europea di giurisdizione generale ha comunicato che il presidente ha respinto la richiesta di RT France di sospendere le sanzioni dell'Unione Europea... 30.03.2022, Sputnik Italia

L'Unione Europea il 2 marzo aveva vietato la distribuzione del segnale e del contenuto di Sputnik e Russia Today, sullo sfondo dell'operazione russa per smilitarizzare l'Ucraina; la corrispondente decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della UE. In particolare, nell'allegato alla decisione sono elencate le seguenti organizzazioni: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France e RT - Russia Today Spanish, nonché Sputnik, senza spiegare ulteriori dettagli.Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, aveva affermato in precedenza che Mosca non si aspettava che l'Occidente imponesse sanzioni contro giornalisti, atleti e personaggi del mondo della cultura.

