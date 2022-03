https://it.sputniknews.com/20220330/cina-crisi-ucraina-e-lo-scoppio-dei-problemi-della-sicurezza-europea-accumulatisi-da-tempo-15759070.html

Cina: crisi ucraina è lo "scoppio" dei problemi della sicurezza europea accumulatisi da tempo

Cina: crisi ucraina è lo "scoppio" dei problemi della sicurezza europea accumulatisi da tempo

30.03.2022

La crisi ucraina è stato lo "scoppio" derivato da controversie di lunga data relative al sistema di sicurezza in Europa che esistono tra diversi paesi, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in una conferenza stampa, dopo i colloqui con il suo omologo russo Sergey Lavrov in Cina.Il ministro cinese ha aggiunto che Pechino accoglie con favore i primi risultati raggiunti ai colloqui russo-ucraini di martedì a Istanbul e sostiene il proseguimento dei negoziati volti ad allentare le tensioni in Ucraina."Sosteniamo gli sforzi compiuti dalla Russia e da tutte le altre parti per evitare una crisi umanitaria su vasta scala", ha affermato il diplomatico cinese.Ad avviso di Wang Yi, è necessario costruire un sistema di sicurezza efficace e sostenibile in Europa.Lavrov si trova in Cina per una visita di due giorni, durante la quale parteciperà alla terza conferenza ministeriale dei paesi vicini dell'Afghanistan e alla troika allargata sull'Afghanistan (Russia, Cina, Stati Uniti e Pakistan).

