Bloomberg: in Germania irruzione negli uffici di Gazprom dei funzionari della Ue

Bloomberg: in Germania irruzione negli uffici di Gazprom dei funzionari della Ue

All'inizio di quest'anno alcuni legislatori europei hanno chiesto al presidente dell'antitrust della Ue di avviare un'indagine per verificare se Gazprom stesse... 30.03.2022, Sputnik Italia

Funzionari della Ue hanno fatto irruzione negli uffici di Gazprom PJSC in Germania nell'ambito di un'indagine sul presunto ruolo del colosso energetico russo nell'aumento dei prezzi in Europa a livelli record, ha segnalato Bloomberg, con riferimento alle sue fonti. Secondo quanto riportato, i funzionari della Ue hanno visitato gli uffici di Gazprom Germania GmbH e Wingas GmbH, che riforniscono quasi il 20% del mercato tedesco. Gazprom ha più volte smentito ogni accusa di comportamento anticoncorrenziale, sottolineando che stava fornendo gas in conformità ai suoi contratti. Il presidente russo Vladimir Putin ed i responsabili della politica energetica russa hanno affermato che le politiche della Ue, compreso l'arresto della certificazione del gasdotto Nord Stream-2, sono responsabili dell'aumento dei prezzi energetici.

