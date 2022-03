https://it.sputniknews.com/20220329/via-da-mosca-e-dalle-sue-fonti-fossili-15751538.html

Via da Mosca e dalle sue fonti fossili

Via da Mosca e dalle sue fonti fossili

Rispetto alla richiesta della Russia di un pagamento del gas in rubli la posizione dell’Ue “è quella del G7”: “La Commissione partecipa al G7 e le... 29.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-29T15:38+0200

2022-03-29T15:38+0200

2022-03-29T15:38+0200

multimedia

vignetta

gas

vladimir putin

ucraina

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/15751174_49:0:2405:1325_1920x0_80_0_0_b3126734a59eb4e77712ca0b3478dade.jpg

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito stamane quanto già affermato ieri ossia che “Sicuramente non faremo beneficienza e non invieremo gas gratis all’Europa occidentale”, ha detto commentando il rifiuto dei Paesi occidentali di pagare il gas in rubli.Da Berlino risponde indirettamente la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock che ha affermato che la Germania intende in futuro “fare completamente a meno dell’energia fossile dalla Russia. Abbiamo bisogno per un periodo transitorio di energia fossile da altri Paesi ma l’obiettivo è virare completamente sull’energia rinnovabile”, ha aggiunto. Baerbock ha sottolineato che l’Europa “vuole essere il prima continente neutrale dal punto di vista ambientale”, ma questo può funzionare soltanto se tutti i Paesi cooperano.

ucraina

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

multimedia, vignetta, gas, vladimir putin, ucraina, europa