Negoziati di Istanbul, esposta a Russia posizione articolata dell'Ucraina - capo delegazione russa

Negoziati di Istanbul, esposta a Russia posizione articolata dell'Ucraina - capo delegazione russa

2022-03-29T13:58+0200

2022-03-29T13:58+0200

2022-03-29T15:11+0200

La delegazione russa ha ricevuto una "posizione chiaramente articolata" dall'Ucraina durante i negoziati a Istanbul, in Turchia, avvenuti oggi, ha affermato il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky.Questi ha aggiunto che i colloqui di oggi sono stati di natura "costruttiva".Medinsky ha spiegato che la posizione di Kiev sarà analizzata e presentata al presidente Vladimir Putin.Vladimir Medinsky ha affermato che la Russia sta intraprendendo due passi incontro all'Ucraina per ridurre l'escalation del conflitto.Medinsky ha spiegato che questi passaggi riguardano la parte politica e militare.Inoltre, il capo negoziatore russo ha dichiarato che l'incontro tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky è possibile, nel caso che un accordo di pace tra le due parti venga raggiunto e firmato dai rispettivi ministri degli Esteri.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

