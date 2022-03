https://it.sputniknews.com/20220329/negoziati-di-istanbul-blinken-usa-valutano-azioni-russe-in-ucraina-non-dichiarazioni-15753135.html

Negoziati di Istanbul, Blinken: Usa valutano azioni russe in Ucraina, non dichiarazioni

Gli Stati Uniti non si orientano sulle dichiarazioni russe, ma sulle loro azioni concrete in Ucraina e finora vedono un proseguimento della violenza militare... 29.03.2022, Sputnik Italia

Blinken ha affermato di non vedere sviluppi positivi nei negoziati tra Federazione Russa e Ucraina, ma considera un buon segnale se Kiev li vede.In aggiunta il capo della diplomazia americana ha affermato che gli Usa sono pronti, se necessario, a partecipare all'attuazione degli accordi sulla sicurezza dell'Ucraina.In precedenza il ministero della Difesa russo aveva annunciato una riduzione delle operazioni militari sul fronte di Kiev e Chernigov e in seguito il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky aveva chiarito che questa decisione non significava un completo cessate il fuoco.

