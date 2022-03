Mosca non esclude provocazioni occidentali con armi chimiche

"È possibile che l'Occidente abbia in programma di organizzare tali provocazioni. I paesi Occidentali sono tra i più esperti nell'uso di sostanze tossiche e velenose militari. I tedeschi nella prima guerra mondiale, i giapponesi negli anni '30, gli americani in Vietnam, per non parlare delle provocazioni chimiche in Siria", ha dichiarato il funzionario al quotidiano Argumenty i Fakty.