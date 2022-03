https://it.sputniknews.com/20220329/mosca-il-tasso-di-cambio-del-dollaro-alla-borsa-supera-per-la-prima-volta-la-soglia-degli-83-rubli-15752116.html

Mosca, il tasso di cambio del dollaro alla borsa supera per la prima volta la soglia degli 83 rubli

Il dollaro scende sotto quota 83,70 rubli per la prima volta dallo scorso 25 febbraio. Recupera il rublo anche sull'euro arrivando a quota 93 rubli scambiati... 29.03.2022, Sputnik Italia

Il rublo continua a testare nuovi livelli in scambio con il dollaro.La valuta statunitense è scesa oggi per la prima volta dal 25 febbraio sotto gli 83 rubli alla borsa di Mosca, segnando una alta volatilità sugli scambi. Nel pomeriggio si è attestato sugli 83,70 rubli per dollaro, mentre pochi minuti prima era già sceso a 82,95 rubli. Il tasso di cambio con l'euro perde 3,60 rubli, arrivando nella borsa di Mosca a quota 93 rubli.Continua intanto la botta e risposta riguardo al metodo di pagamento del gas russo da parte dei paesi importatori dell'area Ue, con il Cremlino che riferisce che "i prezzi e i volumi nei contratti stipulati in precedenza non subiranno modifiche", ma che i pagamenti andranno effettuati in rublo, e con la controparte europea che solleva obiezioni, adducendo tra l'altro tra le varie scuse, la "non reperibilità della valuta straniera". Dura la risposta da parte dei paesi europei con la dichiarazione del portavoce della Commissione europea per l'Energia Tim McPhie, che in occasione di un briefing con la stampa a Bruxelles ha riferito, come citato da Adnkronos:In continuità, allo stesso tempo, il transito del gas russo attraverso l'Ucraina.

