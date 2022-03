https://it.sputniknews.com/20220329/mistero-alla-maratona-di-roma-atleta-etiope-scomparso-nel-nulla-15747727.html

Mistero alla maratona di Roma, atleta etiope scomparso nel nulla

Mistero alla maratona di Roma, atleta etiope scomparso nel nulla

Gli inquirenti lo stanno cercando da 72 ore. Il giovane atleta etiope è stato visto per l'ultima volta a cena sabato sera, nell'albergo dove soggiornava, in... 29.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-29T17:07+0200

2022-03-29T17:07+0200

2022-03-29T17:07+0200

roma

italia

sport

mistero

maratona

Doveva partecipare alla maratona in programma a Roma, invece di lui si è persa ogni traccia.Belayneh Shimeles Solomon, questo il nome del 26enne, tra gli atleti più quotati sul panorama dell'atletica internazionale, con una lunga carriera alle spalle e presenze in gare internazionali, come in Svezia ed in Spagna, non si è più visto da quell'ultima cena in albergo, sabato sera.Avrebbe dovuto presentarsi al nastro di partenza della gara, ma non è stata neanche registrata la sua presenza in transito in aeroporto, per fare ritorno con i suoi connazionali in patria.La denuncia è stata presentata proprio da parte di uno dei promotori.L'atleta ha lasciato i suoi effetti personali in albergo, tra cui vestiti, bagagli, e le chiavi della camera. Mancavano all'appello solo il cellulare, che ha squillato a vuoto, e il passaporto.Non viene pertanto esclusa da parte degli inquirenti nessuna pista, ivi compreso l'allontanamento volontario.

roma

italia

