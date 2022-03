https://it.sputniknews.com/20220329/ministero-difesa-russo-raggiunti-gli-obiettivi-principali-della-prima-fase-delloperazione-speciale-15746527.html

Ministero Difesa russo: raggiunti gli obiettivi principali della prima fase dell'operazione speciale

Per il ministro della Difesa russo Shoigu, l'obiettivo della Russia di concentrarsi sulla liberazione del Donbass in questa prima fase dell'operazione militare... 29.03.2022, Sputnik Italia

Il 24 febbraio scorso il presidente Vladimir Putin ha ordinato di lanciare un'operazione speciale che descrive i suoi obiettivi chiave come la smilitarizzazione e la de-nazificazione dell'Ucraina.L'operazione è stata sollecitata dalla richiesta fatta da parte delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) di difenderle dagli attacchi in atto da parte delle forze di Kiev.Il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, ha dichiarato che la Russia ha portato a termine i principali obiettivi della prima fase dell'operazione militare speciale, attualmente in corso in Ucraina.Il ministro ha poi aggiunto che l'esercito ucraino ha subito danni significativi, l'aviazione e il sistema di difesa aerea sono andati quasi interamente distrutti e le forze navali ucraine "hanno cessato di esistere".Shoigu riporta dato per dato che "su 152 aerei che erano nella composizione di combattimento delle truppe ucraine prima dell'inizio dell'operazione, 123 sono stati distrutti, su 149 elicotteri - 77, su 180 sistemi di difesa aerea a lungo e medio raggio - 152".Intanto, sono in corso in queste ore le trattative tra le parti ad Istanbul, Turchia.

