Lavrov: l'Occidente cerca di costringere altri paesi a condannare la Russia con ultimatum e minacce

In occasione di una visita in Libano, il ministro degli Affari esteri, Sergey Lavrov, lancia un monito alle potenze Occidentali, sottolineando le condizioni... 29.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso così, in occasione di un incontro con il membro del Parlamento della repubblica libanese Talal Arslan, il proprio pensiero circa la politica dei paesi occidentali in seno alla crisi in atto nel paese ucraino:Lavrov ha poi sottolineato come il Libano "stia attraversando tempi difficili", rimarcando:Si sono intanto conclusi i colloqui di pace avutisi in Turchia nella giornata di oggi, colloqui che hanno segnato alcuni passi avanti in seno alle trattative, e con la Russia che ha dichiarato di aver notato, dalla controparte ucraina, una "posizione chiaramente articolata", come sottolineato dal capo negoziatore russo Vladimir Medinsky.Lo stesso ha giunto che i colloqui di oggi sono stati di natura "costruttiva".Il 10 marzo, a margine del forum diplomatico di Antalya, si è tenuto un incontro tra i ministri degli Esteri russo e ucraino Sergey Lavrov e Dmitriy Kuleba. I negoziatori hanno continuato a comunicare online.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina.Secondo il Ministero della Difesa, le forze armate colpiscono solo l'infrastruttura militare e le truppe ucraine e, a partire dal 25 marzo, hanno completato i compiti principali della prima fase, vale a dire che hanno ridotto significativamente il potenziale di combattimento dell'Ucraina.L'obiettivo principale del dipartimento militare russo era la liberazione del Donbass.

