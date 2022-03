Secondo il fisico, lo sviluppo del dialogo tra scienziati di diversi Paesi, inclusa la Russia, contribuirà a "costruire la pace nel lungo periodo". Ha auspicato che i colleghi russi possano contribuire alla soluzione della crisi ucraina. "Non isoliamo gli scienziati russi", ha invocato Parisi.

la situazione in ucraina

2022-03

Il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi dice no all'isolamento degli scienziati russi

Giorgio Parisi, fisico teorico italiano e vincitore del Premio Nobel per la Fisica del 2021, si è espresso contro l'isolamento internazionale degli scienziati russi in relazione agli eventi in Ucraina, ha riportato il sito RaiNews24.