Il ministero degli Esteri russo espelle diplomatici dei paesi baltici per reciprocità

Il ministero degli Esteri russo ha annunciato a Lituania, Lettonia ed Estonia l'espulsione di alcuni dei loro diplomatici per principio di reciprocità. 29.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-29T14:30+0200

Il ministero degli Esteri russo, in risposta all'espulsione dei propri diplomatici, ha sospeso l'accreditamento di dieci rappresentanti dei paesi baltici.Mosca ha espresso ai capi delle missioni diplomatiche di questi paesi "una forte protesta in relazione ad azioni ingiustificate".Il 18 marzo scorso Lettonia ed Estonia hanno espulso ciascuna tre dipendenti dell'ambasciata russa e la Lituania quattro, con l'accusa di attività "contrarie allo status diplomatico" e di "compromissione della sicurezza" dei paesi in cui lavoravano.Nella giornata di ieri, 45 dipendenti della missione diplomatica russa in Polonia hanno lasciato il paese su richiesta di Varsavia. Il ministero degli Esteri della Macedonia del Nord aveva analogamente dichiarato cinque diplomatici russi persone non gradite, invitandole a lasciare il Paese.La Russia, di regola, risponde a tali azioni in modo simmetrico.

