https://it.sputniknews.com/20220329/il-m5s-riconferma-alla-guida-giuseppe-conte-con-il-94-dei-voti-15743516.html

Il M5S riconferma alla guida Giuseppe Conte con il 94% dei voti

Il M5S riconferma alla guida Giuseppe Conte con il 94% dei voti

Schiacciante maggioranza ottenuta dal'ex-presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle conferma, con una nuova votazione, tutto... 29.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-29T09:20+0200

2022-03-29T09:20+0200

2022-03-29T09:40+0200

m5s

politica

giuseppe conte

conferma

italia

partito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/9782896_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_038effa064472945cb4b66556f749ce7.jpg

Giuseppe Conte è pienamente al comando del M5S, riconfermato da una votazione che lo ha visto vincitore con uno schiacciante 94,2%.Con tale percentuale l'ex premier potrà guidare la formazione politica appieno, tenuto conto che ieri lo stesso aveva dichiarato che avrebbe lasciato la guida dei pentastellati, qualora il risultato referendario non avesse superato la quota 50%.La votazione è stata resa necessaria dopo che il 7 febbraio erano state bloccate le votazioni per la modifica dello Statuto del movimento.Per i giudici, infatti, vi era un "vizio procedurale", ivi compresa l'esclusione dei voti di tutti coloro che risultavano iscritti da meno di 6 mesi.Il 5 aprile si aspetta intanto l'ennesima udienza del Tribunale, che dovrà stabilire se il ricorso ulteriore dei cinquestelle sia valido o meno.Da nuovo statuto, il Presidente del movimento è "l'unico responsabile della determinazione e attuazione dell'indirizzo politico", mentre ricopre figura di "custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del Movimento 5 Stelle", il Garante, figura attualmente ricoperta dall'ex-comico, storico co-fondatore del movimento insieme con Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo.Ad agosto gli iscritti si erano nuovamente espressi in favore di Conte, con un clamoroso 92%, percentuale confermata con l'ultimo referendum interno al movimento proprio in questi giorni, che dimostra ancora una volta il sostegno dato dal movimento all'avvocato e giurista, ex-premier, Giuseppe Conte.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

m5s, politica, giuseppe conte, conferma, italia, partito