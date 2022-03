https://it.sputniknews.com/20220329/governo-svedese-ridicolizzato-ha-sottostimato-il-traffico-marittimo-commerciale-russo-in-svezia-15745794.html

Governo svedese ridicolizzato, ha sottostimato il traffico marittimo commerciale russo in Svezia

Governo svedese ridicolizzato, ha sottostimato il traffico marittimo commerciale russo in Svezia

A seguito dell'operazione speciale russa in Ucraina, l'Unione dei lavoratori portuali svedesi ha annunciato un blocco verso tutte le navi che hanno... 29.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-29T21:17+0200

2022-03-29T21:17+0200

2022-03-29T21:17+0200

situazione in ucraina

svezia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/42/28/422828_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d276c63d40f9ef97aa0fbd62ed022b15.jpg

Il governo svedese è finito in acque decisamente calde, dopo aver fornito una cifra errata e al ribasso riguardo al numero di navi russe che fanno scalo nei porti svedesi, tutto nel mentre delle discussioni circa l'attuazione di un blocco alle navi russe da parte dei lavoratori portuali.Apparentemente, il governo ha attenuato la questione, sostenendo che solo 12 navi russe all'anno attraccano nei porti svedesi, una cifra ripetuta sia dal ministro delle Infrastrutture Tomas Eneroth che dal ministro degli Esteri Ann Linde, entrambi rappresentanti del partito socialdemocratico al governo in Svezia.Ann Linde, ministro degli esteri, concorda con questa affermazione, definendo la questione "irrilevante" per la Svezia.Secondo i dati forniti dall'amministrazione marittima svedese e inviati agli uffici governativi, le 12 navi battenti bandiera russa citate dai ministri hanno fatto scalo nei porti svedesi tra il 1° gennaio e il 9 marzo di quest'anno.Il numero totale di navi battenti bandiera russa che hanno fatto scalo in un anno in Svezia, al contrario, è stato in media di circa 170 negli ultimi tre anni, più di dieci volte superiore."Penso che ci sia stato un errore nella comunicazione tra l'amministrazione marittima svedese e il ministero", ha dichiarato a SVT Jonas Franzen, il responsabile delle comunicazioni dell'amministrazione marittima svedese.Inoltre, molte altre navi provenienti dai porti russi arrivano sotto diverse bandiere in Svezia. Complessivamente, dal 2020, sono stati effettuati 1.200 scali di navi provenienti da porti russi, indipendentemente dalla loro bandiera.Data la portata dell'errore, questo ha suscitato perplessità tra i professionisti delle spedizioni.Lunedì 28 marzo, l'Unione dei lavoratori portuali svedesi ha attivato un blocco contro tutte le navi con collegamenti con la Russia, in segno di solidarietà con l'Ucraina, questo a seguito dell'operazione speciale russa che la Svezia, in linea con la maggior parte dell'Occidente, descrive come un'"invasione".Il ministro delle Infrastrutture Tomas Eneroth, di fronte all'evidenza, è stato corretto ad ammettere l'errore, ma ha chiesto che la questione fosse risolta a livello di UE."Abbiamo ricevuto informazioni errate. Tuttavia, questo non mette la questione sotto una luce diversa. Vogliamo continuare a vedere la questione risolta a livello dell'UE. La forza delle sanzioni si basa sul fatto che i paesi dell'UE agiscono insieme", ha dichiarato Eneroth a SVT.Dopo l'inizio della campagna russa per smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina, l'Occidente, compresa l'UE, ha imposto sanzioni politiche ed economiche paralizzanti contro la Russia, prendendo di mira il settore bancario e la valuta, l'accesso ai mercati finanziari europei, nonché i beni tecnologici e di consumo. Mosca ha risposto alle sanzioni obbligando le "nazioni ostili" a pagare il gas naturale russo e le spedizioni di greggio utilizzando la sua valuta nazionale: il rublo.

svezia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

situazione in ucraina, svezia, russia