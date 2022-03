https://it.sputniknews.com/20220329/conte-m5s-votera-il-dl-ucraina-si-agli-aiuti-anche-a-quelli-militari-15750791.html

Conte: M5S voterà il dl Ucraina. Sì agli aiuti, anche a quelli militari

Secondo Giuseppe Conte, ricorrono infatti gli estremi per la legittima difesa e quindi il sostetgno del M5S sarà anche verso gli aiuti militari, no invece alla... 29.03.2022, Sputnik Italia

Discorso diverso invece per quanto riguarda le spese militari, Conte precisa che il M5S infatti non è “contro gli investimenti militari, ma contro la corsa al riarmo", e su questo punto Conte ritiene che "non può essere che il governo non ci ascolti e che nel Def ci si ritrovi davanti a un fatto compiuto. Non mi aspetto che nel Def ci siano fughe in avanti”, aggiungendo poi che "questo governo non è nato per la corsa al riarmo".Per il M5S, allo stato attuale infatti non è possibile sottrarre risorse ad un tessuto economico in grande sofferenza.

