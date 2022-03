https://it.sputniknews.com/20220329/comandante-forze-usa-in-europa-smentisce-biden-su-addestramento-soldati-ucraini-in-polonia-15753319.html

Comandante forze Usa in Europa smentisce Biden su addestramento soldati ucraini in Polonia

Il generale Tod Wolters ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero inviare ulteriori truppe in Europa anche dopo la fine del conflitto in Ucraina. 29.03.2022, Sputnik Italia

Un generale dell'esercito statunitense ha smentito le affermazioni secondo cui gli americani starebbero addestrando truppe ucraine in Polonia a seguito di dubbie osservazioni fatte dal presidente Joe Biden. Ha però tuttavia confermato che "ci sono contatti" e "vengono dati consigli, cosa diversa". Attualmente ci sono più di 10mila soldati americani di stanza in Polonia. Washington ha ripetutamente affermato che non prevede di schierare truppe in Ucraina nel conflitto in corso nel paese dell'Europa orientale.Il generale Tod Wolters ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero inviare ulteriori truppe in Europa anche dopo la fine del conflitto in Ucraina.

