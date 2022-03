https://it.sputniknews.com/20220329/colloqui-telefonici-tra-putin-e-macron-ucraina-e-pagamento-in-rubli-i-temi-centrali-15753596.html

Colloqui telefonici tra Putin e Macron: Ucraina e pagamento in rubli i temi centrali

Colloqui telefonici tra Putin e Macron: Ucraina e pagamento in rubli i temi centrali

Il Cremlino ha pubblicato un comunicato in cui ha reso noti i temi di discussione della telefonata avvenuta tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. 29.03.2022, Sputnik Italia

I presidenti hanno discusso in particolare la situazione in Ucraina tenendo conto dei colloqui odierni ad Istanbul delle delegazioni di Mosca e Kiev. E' stata prestata particolare attenzione alle questioni umanitarie. Putin ha informato Macron delle misure per fornire aiuti umanitari ed evacuare i civili, anche da Mariupol, ha osservato il Cremlino. Il capo di Stato russo ha sottolineato che per risolvere la difficile situazione di Mariupol, i paramilitari ultranazionalisti ucraini devono deporre le armi. Putin e Macron hanno inoltre discusso del passaggio al pagamento delle forniture di gas in rubli.Secondo quanto riferito da France Presse, con riferimento ad un comunicato dell'Eliseo, nel corso dei colloqui Macron ha comunicato a Putin l'impossibilità di passare al pagamento in rubli per acquistare il gas russo.L'Eliseo ha inoltre dichiarato a margine della conversazione telefonica tra il presidente francese Emmanuel Macron e il leader russo Vladimir Putin che un'operazione umanitaria a Mariupol è impossibile "in questa fase", riporta France Presse.Inoltre i due presidenti hanno deciso di continuare a mantenersi in contatto.

