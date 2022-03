https://it.sputniknews.com/20220329/capo-negoziatore-russo-kiev-rinuncia-a-riprendersi-la-crimea-e-il-donbass-con-mezzi-militari-15750977.html

Capo negoziatore russo: Kiev propone rinuncia a riprendersi Crimea e Donbass con mezzi militari

Capo negoziatore russo: Kiev propone rinuncia a riprendersi Crimea e Donbass con mezzi militari

Secondo Vladimir Medinsky, l'Ucraina ha perso il desiderio di riprendersi la Crimea e il Donbass con mezzi militari. 29.03.2022, Sputnik Italia

Le proposte dell'Ucraina su un sistema di garanzie di sicurezza suggeriscono che le stesse non si applichino al territorio della Crimea e del Donbass, quindi, di fatto, Kiev si rifiuta di restituirle con mezzi militari", ha affermato il capo della delegazione russa, l'aiutante presidenziale Vladimir Medinsky."Al fine di attuare lo status di paese non appartenente al blocco (NATO - ndr) e non nucleare, di seguito è riportato un elenco di stati che garantiscono la sicurezza dell'Ucraina. Le garanzie di sicurezza non si applicano al territorio della Crimea e di Sebastopoli, ovvero l'Ucraina rinuncia al suo desiderio di riprendersi le stesse con mezzi militari, e dichiara che ciò è possibile solo attraverso negoziati. Naturalmente, questo non corrisponde in alcun modo alla nostra posizione, ma l'Ucraina ha formulato il suo approccio", ha detto Medinsky a Perviy Kanal.Questi ha sottolineato che le garanzie di sicurezza per l'Ucraina "non si applicano a quella parte dell'Ucraina, che la stessa definisce come aree separatiste delle regioni di Donetsk e Lugansk"."L'Ucraina definisce ciò che sono le regioni separatiste e le aree di queste regioni. La Russia farà lo stesso, ma nel modo in cui lo ritiene giusto", ha aggiunto Medinsky.

